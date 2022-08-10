جورج وسوف بيحبني.. أصالة نصري كشفت هذا الأمر !! وسلطان الطرب لم يتردد في إهانتها ووصفها بالنكرة والفاجرة .. تفاصيل نارية تكشف لأول الجميع

لم تتعرض النجمة السورية أصالة نصري لإهانة قاسية قط في حياتها كما تعرضت لها من قبل سلطان الطرب جورج وسوف.

حدث ذلك قبل أوان حين فوجئت الفنانة أصالة نصري بهجوم عنيف شنّه عليها ابن بلدها الفنان جورج وسوف، الذي تخطّى حدود النقد إلى الشتيمة المباشرة للفنانة التي وصفها بالنكرة، والفاجرة والخائنة.

حدث ذلك قبل سنوات فقد أطلّ الوسوف في مقابلة تلفزيونية على قناة تونسية، وأطلق سلسلة تصريحات طالت أصالة، على خلفية عرض مقدّمة البرنامج صورة لها ليعلّق عليها.

أبدى الفنان انزعاجه من الصورة وتساءل «كيف أن البرنامج يعرض صورة ميادة الحناوي وبعدها أصالة»، مؤكداً أنه لا تجوز المقارنة بينهما.

وحاول الوسوف التقليل من قيمة أصالة لدى عرض صورتها وتساءل «من؟ ماجدة الرومي؟» لتصحح المذيعة معلوماته فيجيبها «من أصالة؟».

وتابع «أصالة اسم لا يمت إلى الأصالة بصلة، اسمها لا يليق بها وهي فاجرة.. حتى بطريقة غنائها فاجرة».

ولم يفت الوسوف التذكير بوالد أصالة الفنان الراحل مصطفى نصري، واصفاً إياه بأفضل فنّاني سوريا أما زميلته فوصفها بالنكرة متسائلاً «أين هي اليوم؟» معتبراً أن لا وجود لها رغم أن أغانيها من المفترض أن تخلّدها.

المفارقة أن هذا جاء بعد لقاء تلفزيوني أجرته أصالة نصري وحين سألوها عن جورج وسوف فاجأت الجميع وقالت أنه يحبها.