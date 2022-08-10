کأنها فلقة قمر .. صورة نادرة جدا لـ شقيقة سعاد حسني التي توفيت بعمر 20 عاما.. هل تشبهها؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة ونادرة جداً تظهر فيها بوضوح ملامح صباح شقيقة النجمة الراحلة سعاد حسني والتي توفيت في عمر صغير جداً مما سبب حزن غير عادي لسعاد.

الصورة التي تم التقاطها لصباح شقيقة سعاد حسني كانت عام 1965 حيث ظهرت وهي تستند إلى دراجة هوائية ولاحظ الجمهور الشبه الكبير بين سعاد حسني وشقيقتها صباح على العكس من باقي أخواتها حيث تتمتع بنفس عيون سعاد حسني وبعض ملامحها الصغيرة.

صباح توفيت فجأة وهي بعمر الـ20 بسبب حادث سير على الطريق الزراعي بالقرب من مدينة إيتاي البارود على إثر تصادم السيارة التي كانت تستقلها صباح بسيارة لوري كانت في طريقها إلى القاهرة، وكانت صباح في طريقها لحضور حفل غنائي لشقيقتها نجاة الصغيرة.

على جانب آخر، كانت صباح تنوي دخول مجال الفن حيث وقعت على 3 عقود لأفلام مختلفة وتوقع لها النقاد مستقبل كبير لأنها تتمتع بجمال مميز مما يجذب إليها الجمهور ببساطة كما أن السيدة جانجاه أكدت على هذه القصة حيث صرحت منذ فترة قائلة: صباح كانت بالفعل تتخذ خطواتها الأولى في عالم التمثيل، ووقعت قبل وفاتها عقود 3 أفلام، فقد كانت مثل القمر.