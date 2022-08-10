لن تصدّق ان هذه الفنانة هي والدة حنان مطاوع!! أشهر نجمات الزمن الجميل !!

قامت الفنانة المصرية حنان مطاوع عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" صورة جمعتها بوالدتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي.

وعبّرت من خلالها بكلمات مؤثرة عن حبها الكبير لها، حيث كتبت على الصورة قائلةً: "أعز ما ليا... ربنا يباركلي في عمرك"، ونالت الصورة إعجاب العشرات من متابعيها.

كانت له مشاركتان في التمثيل، أحدهما دور البطولة في فيلم، والأخرى دور البطولة أيضًا ولكن في مسلسل، لكن الشيء المميز والبارع فيه هو الغناء، فلديه العديد من الأغنيات التي أظهرت موهبته الغنائية.

واستطاع هذا الفنان الشاب أن يكون قاعدة جماهيرية كبيرة من المعجبين والمحبين له، وهم من انهالوا بالتعليقات على صورته بعدما نشرها على حسابه الشخصي على انستجرام.