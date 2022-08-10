كم خدعنا الفيلتر والفوتوشوب.. شاهد كيف شوهت التجاعيد وجه أيقونة الجمال مي عزالدين (صوره صادمه)

أعادت حسابات فنية مهتمة بنشر أخبار النجوم والمشاهير على أنستجرام تداول صور للنجمة مي عز الدين ظهرت فيها بدون مكياج أو فيلتر.

وبدت التجاعيد واضحة على ملامح النجمة مي عز الدين التي احتفلت مؤخراً بعيد ميلادها الثاني والأربعين.

ولاحظ الجمهور وفقا لتعليقاتهم على الصورة أن وجه مي عز الدين صار أكبر عمراً بشكل ملحوظ، ولم يعد نضراً وحيوياً كما اعتاد المتابعون.

وخاضت النجمة مي عز الدين السباق الرمضاني بمسلسل "جزيرة غمام" وجسدت فيه فيه دور جديد ومختلف عليها تماماً إذ تظهر فى شخصية فتاة تدعى "سندس" وتنتمى إلى عائلة غجرية، وتمر بالعديد من المواقف والصراعات على نيل حبها.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.