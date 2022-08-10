أصبحت هيكل عظمي.. ظهور مفزع وكارثي للفنانة رجاء حسين قبل وفاتها.. لن تصدقوا كيف بدت!!-صور

توفيت الفنانة رجاء حسين، صباح اليوم الثلاثاء 9 أغسطس عن عمر ناهز الـ 84 عاماً، وكان آخر ظهور لها في نهاية مايو الماضي، خلال حفل توزيع جوائز الدورة 24 من المهرجان القومي للسينما المصرية.

بدت الفنانة رجاء حسين شديدة النحافة في ظهورها الأخير وأصبحت مثل الهيكل على حد وصف الجمهور، كان ذلك خلال الصور التي نشرتها الإعلامية بوسي شلبي، حيث ظهرت على المسرح وهي تتسلم تكريمها من وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم.

حيث ظهرت رجاء حسين في أخر إطلالة عامة لها، مرتدية ملابس سهرة سوداء، عبارة عن بنطلون مطرز وبلوزة من الجيبير، كما ارتدت تربون ووضعت شالا على كتفيها.

وولدت الفنانة رجاء حسين في محافظة القليوبية، ثم انضمت إلى فرقة الريحاني عام 1958، وبعد ذلك عملت في قطاع الإذاعة والتلفزيون كممثلة خلال المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية.