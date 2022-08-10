إعلامية شهيرة تفجر الوسط الفني وتهرب من عريسها في ليلة الدخلة..وعندما سألوا ماذا حصل فأجابت بكل جرأة ودون خجل.! !

كشفت الإعلامية سما أحمد حقيقة هروبها من حفل زفافها في الشيخ زايد، والتي أثارت الكثير من الجدل بشأن تركها لحفل زفافها.



وقالت سما أحمد، خلال حوارها مع الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة، ببرنامج "الستات"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة:

والدتي كانت تعاني من جلطة دماغية، وأمي هي نقطة ضعفي، والستات المصريات لما بيتعبوا بيحبوا يطمنوا على بناتهم، فقالت ليا يا سما عايزاكي تتجوزي فلان، فقلت لها حاضر لأني عايزة أريحها وتبقى مبسوطة، وزملائي في العمل قالوا ليا دا موقف بطولي".

وتابعت الإعلامية سما أحمد: "لأخر لحظة كنت بضغط على نفسي عشان أكمل حاولت أقعد جمبه ولكن مكنش في لغة حوار ما بيني وبينه وبمجرد ما وصل المأذون وبدأ في عقد القران أخدت القرار في ساعتها، وأخدت فستاني ومشيت من الفرح والدنيا اتقلبت وقالوا هربت".

وأكدت الإعلامية سما أحمد: "أمي فاكرة إني دلوقتي متزوجة وأقضي شهر العسل مع زوجي، متابعة: "إزاي يتقفل عليا باب واحد بعد ساعة مع راجل أنا معرفوش، والله ما أعرف تاريخ ميلاده أو ما بينا معرفة سابقة".