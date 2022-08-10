صدمة.. مصير مؤلم وكارثي يصيب بطل مسلسل قيامة أرطغرل..والحزن يخيم على المدن التركية..شاهد

أثار أحد أشهر النجوم الأتراك المعروف حول العالم بـ"أرطغرل"، جدلاً واسعاً حول اعتزاله التمثيل، وذلك بعد انسحابه المفاجئ من مسلسل "الإخوة بربروس"، الذي يقدم دور البطولة الرئيسي فيه.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد ظهر الممثل أنجين ألتان وهو يمشي على عكازين داخل مطار إسطنبول الدولي، ما زاد مخاوف محبيه المنتشرين حول العالم بشكل كبير.

وبرر أنجين ألتان استناده إلى العكازين خلال إجابته على سؤال لأحد الصحافيين بأنه يعاني من تمزق في الأربطة الجانبية

، وقال: "أنا بخير.. هناك تمزُّق في الأربطة الجانبية، وأنا أتعامل معه"، نافياً بشكل قاطع ما تردد بأن ما تعرض له كان حادثاً متعمداً ومخططاً له، إلا أنه لم يوضح بنفس الوقت سبب حدوث هذا التمزق، سواء كان ناتجاً عن حادثة أو سقوط خلال تصوير أحداث مسلسل باربروس.

إلا أن بطل مسلسل "قيامة أرطغرل" نفى اعتزاله التمثيل، وأكد أن انسحابه من "الإخوة بربروس"، جاء بسبب شعوره بحاجته للراحة، بعد الجهد الكبير الذي بذله في المسلسل، وأنه بات يحتاج وقت استراحة خاصاً به.

ونفى أنجين ألتان نيته الاعتزال، بعدما اعتبر محبوه ومتابعوه أن قيامه بإنشاء شركة إنتاج بالشراكة مع زميليه بيراند تونكا وأوموت تانيولو، دلالة جديدة على ابتعاده عن التمثيل.

وحملت شركة الإنتاج، التي قام أنجين ألتان بتأسيسها اسم "NFT"، معلنةً على الفور بدء تعاونها مع شركة "WideAngle" الرقمية لتمويل عدد من المشاريع الفنية، بهدف فتح باب جديد للراغبين في الاستثمار بصناعة السينما.

وبين النجم التركي أن هذه الشراكة تهدف لجمع قوة شركته التكنولوجية مع الأشخاص الراغبين بالاستثمار في مجال السينما والدراما، إضافة لسعيها لتبني مشاريع جديدة غير قادرة على جلب تمويل لتنفيذها، وهو السبب الأساسي لإنشاء الشركة، ما يسهم في مضاعفة أعداد المسلسلات التركية.

وقدم بطل مسلسلَيْ "قيامة أرطغرل"، و"الإخوة بربروس"، مؤخراً" فيلم "كمان أبي" عبر شبكة نتفليكس، ويحكي العمل قصة فتاة مرتبطة بحب الموسيقى التي تعلمتها من والدها الفقير، قبل أن يظهر عمها الأرستقراطي في حياتها، وتغير الفتاة كل شيء بحياته بعد وفاة والدها.

ولاقى الفيلم نجاحاً كبيراً، وحقق مشاهدات عالية عبر الشبكة الأشهر في العالم.

وقبل أشهر قليلة، منحت مجلة "SleekAsian" البريطانية، الخاصة بعالم الفن، الممثل أنجين ألتان جائزة أفضل ممثل، عن دوره في مسلسل "قيامة أرطغرل".



