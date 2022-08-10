وأخيراً.. أول صورة لنجلي زينة زين الدين وعز الدين بعد أن أخفتهم 9 سنوات!! الصدمة في شبههم من أحمد عز.! !

تداولت مواقع صحفية وناشطون أول صورة لـ توأم زينة ، والتي كانت تتعمد دائما إخفاء وجهيهما طيلة السنوات الماضية.

ويظهر في الصورة تشابه الشكل الشديد بين الفنانة زينة ونجليها عز الدين و زين الدين ، بعد أن وصلا لسن التاسعة وفقا للصور التي حصل عليها موقع صدى البلد.

ويدرس الأطفال عز الدين و زين الدين في المدرسة البريطانية الدولية ، وتحرص والدتهما الفنانة زينة دائما على إبعادهما عن الإعلام والصحافة، وعدم تسريب أي صور لهما.

وأثارت الصور دهشة الجمهور خاصة بالشبه الكبير بينهما وبين أحمدعز، وهو النجم الذي تزوجته زينة عرفي وأكدت أن الأب الحقيقي لطفليها.