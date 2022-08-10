عن الخيانة والشرف.. طليق الفنانة منة عرفة محمود المهدي يخرج بتصريحات جديدة ونارية تصدم الجميع

أثار الفنان المصري الشاب محمود المهدي الزوج السابق للفنانة منة عرفة الجدل بعد أن أطلق تصريحات نارية، اعتبر المتابعون أنه يلمّح من خلالها إلى علاقته بمنة.

وفي رسالة غامضة كتب المهدي: "إحنا في زمن خائن يحدثك عن الوفاء، ولص يشرح لك معاني الشرف، وظالم يهددك بالدعاء".

وكان المهدي، قد كشف عن سبب انفصاله عن منة عرفة، مشيرًا إلى أن والدتها هي السبب، وأنها كانت تهتم فقط بالماديات، قائلًا في منشور له: "كل همها الماديات.. بس ربنا يعوضني عن كل خسارة خسرتها، وثقتي في ربنا كبيرة لأني مقصرتش بالعكس كنت بحافظ".

وأضاف محمود المهدى في منشور آخر: "فيه صحافة بتتواصل معايا وناس بتتصل مش هطلع في حاجة خلاص الموضوع اتقفل نهائي ومش هخش في تفاصيل أي حاجة تاني، كفاية لحد هنا، ومش هتكلم في حاجة خلاص، ده آخر بوست عن الموضوع ده وكله عند ربنا".

وفي سياق متصل، أغلق محمود المهدي حسابه القديم على موقع "انستغرام"، وأنشأ حسابًا جديدًا نشر عليه صور معدودة لنفسه وأعلن بعدها أن هذا هو حسابه الرسمي.