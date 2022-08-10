رجيـم سريعٌ الفعالية أنقص وزن غادة عبد الرازق 14 كيـلو خِلال أسبوعين فقط...لـن تصدقوا ماهو.! !

تتميز الفنانة غادة عبد الرازق، بأدوارها وأناقتها وشبابها الدائم وطولها الفارع، لكن الملفت أيضًا هو قدرتها على خسارة وزنها بسرعة واستعادة جسمها الرشيق والجذاب.



تعرف معنا في هذا المقال على ريجيم غادة عبد الرازق الذي ساعدها على خسارة 14 كيلوغرامات من وزنها بطريقة سهلة وخلال أسبوعين.

نشرت غادة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" نظامها الغذائي ليستفيد منه متابعيها. وتتّبع غادة حمية غذائية قاسية.



تعتمد حمية من الدكتور "أوز" التي تستبدل الوجبات بمشروبٍ مصنوع من الفاكهة والخضار والبذور.

وتساعد هذه المشروبات الجسم على التخلص من السموم المكدّسة فيه، ما يسمح بخسارة الوزن بطريقةٍ أسرع ويخلّص من نفخة البطن.



مشروب الفطور: ملعقتان صغيرتان عصير البرتقال + ملعقة كبيرة زيت اللوز + موزة+ كوب توت + ربع كوب سبانخ + ملعقة كبيرة بذور كتان + كوب ماء.



وبالعكس مما يعتقده البعض، لا تقصد غادة النادي الرياضي بانتظام، بل تحافظ على رشاقتها بممارسة رياضة الجري وركوب الخيل والسباحة.



مشروب الغداء: كوب كرنب + ثمرة خيار واحدة + أربعة أعواد كرفس + نصف عصير برتقالة + نصف ثمرة تفاح أخضر + نصف كوب من حليب اللوز + ملعقة كبيرة زيت جوز الهند + كوب أناناس.

مشروب العشاء: كوب توت + نصف كوب مانجو + نصف كوب أوراق كرنب + ربع ثمرة أفوكادو + ملعقة صغيرة عصير البرتقال + ملعقة كبيرة بذر الكتان + ربع كوب فلفل ملوّن + كوب ونصف ماء جوز الهند.