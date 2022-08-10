حلقتي شعر بنتك عشان تمنعيها من التمثيل؟ ردّ فادية عبد الغني الجريء يصدم ياسمين عز !!

حلت الفنانة فادية عبد الغني، ضيفة على برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر فضائية "ام بي سي مصر".

وتحدثت فادية عبد الغني عن بعض الشائعات التي أزعجتها ومنها حلاقة شعر ابنتها وفرض الحجاب عليها، قائلة: اتقال إني فرضت عليها الحجاب وحلقت لها شعرها علشان أمنعها من التمثيل، الناس دي بتعمل كده عشان تكسب من الكلام الفاضي والشائعات اللي ملهاش لازمة.

وعن شائعة وفاتها، أضافت: طلعت عليا شائعة إني مت من ناس محترمة، وعملوا ليا صوان وصوروا الفنانين اللي بيعزوا وأنا في بيتي كافية غيري شري بعديها بالصدفة تعبت وجالي كورونا وزعلت جدًا.

قدمت فادية عبد الغني، في شهر رمضان الماضى مسلسل "فاتن أمل حربى" بطولة نيللي كرين شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان،، جيلان علاء وآخرين.