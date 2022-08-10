لن تصدق ما لاحظ في جثمان رجاء حسين بعد دقائق من رحيلها.. أشرف زكي كاد أن يغمى عليه من هول ما شاهد .. تفاصيل صادمة ومحزنه للغاية

توفيت الفنانة القديرة رجاء حسين، صباح اليوم الثلاثاء 9 أغسطس عن عمر ناهز الـ 84 عاماً.

وكان آخر ظهور لها في نهاية مايو الماضي، خلال حفل توزيع جوائز الدورة 24 من المهرجان القومي للسينما المصرية.

الفنان أشرف زكي كان الوحيد الذي زارها للمستشفى بعد رحيلها وشارك في جنازتها، وقالت بعض المصادر أن زكي صدم وكاد يغمى عليه من مستوى الضعف الشديد الذي كانت عليه.

وقد تداولت مواقع صحفية صوراً لأشرف زكي خلال مشاركته في تشييع جثمانها حيث بدا عليه التأثر الكبير بسبب وفاتها.

وقبل وفاتها بمدة قصيرة صدمت رجاء حسين الجميع وبدت شديدة النحافة في ظهورها خلال الصور التي نشرتها الإعلامية بوسي شلبي، حيث ظهرت على المسرح وهي تتسلم تكريمها من وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم.

كما ظهرت رجاء حسين رفقة طليقها الفنان سيف عبد الرحمن والنجمتين لبلبة وليلى علوي من كواليس الحفل.