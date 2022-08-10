صدمة تشعل مواقع التواصل.. عندما سألوا جوني ديب عن سرّ طلاقه لـ آمبر هيرد ففضح ما اكتشفه بعد ليلة الدخلة وكاد يصيبه بالشلل !!

في أكثر من مرة كان قد سئل الممثل الأمريكي الشهير "جوني ديب" عن سبب طلاقه وإعلانه الحرب على زوجته السابقة "آمبر هيرد".

وبكلّ جرأة فضح الفنان أسباب طلاقه المثير للجدل مؤكّداً أن سبب انفصالهما الأساسي يعود إلى خيانتها له مع مؤسسشركة الفضاء الأمريكية "سبيس إكس"إيلون موسك.

وأكدّت الفنان ديب أن ذلك جاء بعد شهر واحد فقط من زواجهما في سنة 2015 وكان قد شعر بذلك من أول ليلة لزفافها "ليلة الدخلة" وأن الأمر صدمه صدمة قوية من لحظتها.

ومما لا يعرفه الكثير وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فقد اصدرت المحكمة حكماً منع النجمين من الإدلاء بأي تصاريح حول ذلك بعد انفصالهما في أغسطس عام 2016.

وأمرتهما بعدم التطرق لمشاكلهما عبر وسائل الإعلام المختلفة، كما أن هناك أقاويل نشرت أخيرًا تؤكد أن آمبر تسعى جاهدة لتدمير مسيرة جوني ديب الفنية، برفع العديد من الدعاوى القضائية ضده.