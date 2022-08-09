لماذا تسبب الفنان هاني شاكر بغياب كاظم الساهر عن مصر لمدة 10 سنوات؟.. إعلامي شهير يكشف السر الخطير وماذا الاخير

كشف الإعلامي محمد الباز، خلال حلقة برنامجه "آخر النهار"، عن الأسباب التي دعت المطرب العراقي كاظم الساهر يغيب عن إحياء الحفلات في مصر لأكثر من عشر سنوات.

وقال أن هناك اتهاماً موجهاً للفنان المصري القدير هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المستقيل، بالتسبب لمنع ظهور المطرب العراقي الكبير كاظم الساهر بأكثر من صورة، منها عدم إقامة حفلات بمصر.

تصريحات الباز أثارت حالة من الجدل الكبير، خاصة مع عودة الساهر لجمهوره المصري، بحفل ضخم في الساحل الشمالي، واستعداده لحفل آخر يوم 9 آب (أغسطس) الحالي، في دار الأوبرا المصرية.

وأضاف الباز أن المصريين يحبون كاظم الساهر، فهم من صنعوا نجوميته، إذ كان موجوداً في العراق، لكن ليس بهذه النجومية... موضحاً أنه غاب 10 سنوات عن الغناء في مصر، ثم عاد، ليرد على تساؤلات سبب غيابه بدبلوماسية، بأن الظروف في العالم العربي كانت غير ملائمة لكنها الآن صارت أفضل.

كما كشف عن أنه لم يكن هناك قرار من أي جهة بمنع الساهر من الغناء بمصر، لكن كان هناك من لا يريد حفلاته، موضحاً أن أصابع الاتهام تشير إلى هاني شاكر.

وانتقد الباز، رد كاظم على سبب غيابه، وإلصاقه بالظروف، معلقاً بسخرية: "ما هذه الظروف يا كاظم، نجوم عرب حضروا في حفلات مهرجان الموسيقى العربية، الذي لم يتوقف، بالإضافة إلى حفلات في الساحل".