هل ندمت على العمل مع محمد رمضان؟.. سعد لمجرد يصدم الجمهور بإجابة غير متوقعة !! ماقاله صدم الجميع

عبر المطرب المغربي سعد لمجرد، عن سعادته بغنائه مع العديد من أشهر مطربين الوطن العربي، وبالأخص تجربة غنائه مع الفنان محمد رمضان متمينًا تكرارها مرة أخرى.

وقال المطرب خلال لقائه بإحدى القنوات الفضائية مع الإعلامي مصطفى الأغا، إنه يشعر بالفخر لتعاونه مع المطربين في الوطن العربي منهم الفنان صابر الرباعي، وإليسا ومحمد رمضان.محمد رمضان ممثل رائع .

وقال سعد المجرد عن الفنان محمد رمضان: ممثل رائع بالنسبة له لديه رؤية وفكرة جديدة، والطريقة التي يغني بها بأسلوب الراب مختلفة، قائلا: هو ملعلع منذ خمس سنوات.

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال سعد المجرد مع اليسا أغنية بعنوان من أول دقيقة والتي حققت نجاح كبير نسب مشاهده عليا منذ طرحها على يوتيوب.