تامر حسني يوجه صفعة قاسية للفنان محمد رمضان بسبب لقب نمبر ون.. ماقاله غير متوقع صدم الجميع !! (فيديو)

بعد أن حقق فيلم بحبك نجاحاً كبيراً منذ عرضه الشهر السابق، تحدث الفنان تامر حسني عن الكواليس وكيف كان التصوير مرهق جدا، وعبر عن اعجابه بالفنانين المشاركين، وعلق ايضا على لقب نمبر ون ومن الذي يستحقه من الفنانين.

ومن خلال مؤتمر صحفي أكد الفنان تامر حسني أن الفيلم احتوى على العديد من الأغاني وانه تم توظيف هذه الأغاني بشكل مناسب مع أحداث الفيلم.

وتابع الفنان حديثه عن دخوله في منافسة مع عدد من الفنانين من ضمنهم الفنان كريم عبد العزيز وضح تامر حسني أنه لايوجد أي تنافس وأن جميع الفنانين يسعون لارضاء الجمهور وان الجميع اخوه واصدقا ويجمعهم حب الجمهور.

واضاف أن كواليس الفيلم كانت مرهقة بشكل كبير جدا ولكن كان تحدي له شخصياً وانه كان يريد هذا التحدي كفنان مصري ليثبت أنه قادر على مهنة الإخراج.

ومن ضمن الاسئلة المحرجة الذي تعرض لها الفنان.. هل تحب أن تكون رقم واحد في السينما.. ومارايك بلقب نمبر ون؟ علق الفنان ضاحكا أنه لم يفكر إطلاقاً في لقب رقم واحد في الفن وأن هذا الأمر متورك للجمهور وهو الشخص الوحيد القادر على تحديد من هو نمبر ون من الفنانين، في اشارة الى الفنان محمد رمضان الذي اطلق هذا اللقب على نفسه ودائما مايتغنى به.

وختم الفنان حديثه متمنياً من الجمهور أن لايعملوا تقسيمات بين الفنانين وأن الجميع يحب الجمهور ويحاول كل فنان عمل الشيء الذي يرضي جمهوره.

الجدير بالذكر أن فيلم "بحبك" من تأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وشارك في بطولة العمل كل من: هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني،مدحت تيخا، عمرو صحصاح، وعدد آخر من الفنانين.