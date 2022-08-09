متصلة تنزع ثوب الخجل:(جوزي يعاشرني ويمارس هذا الفعل بعد العلاقة أعمل إيه)؟.. رد مزلزل من دعاء فاروق صعق الوسط الفني ويصدم الشيخ رمضان .!!

فاجأت متصلة شابة الإعلامية المصرية دعاء فاروق، بسؤال محرج حول مايحدث بعد العلاقة الحميمة بينها وبين زوجها.

وورد سؤال إلى برنامج" اسأل مع دعاء" المذاع عبر فضائية "الحياة"، من متصلة تقول فيه: زوجي بعد العلاقة الزوجية لا يتطهر ويرفض الاستحمام أنا عايزه أعرف هل لي ذنب في الموضوع؟.

وانفجرت الاعلامية دعاء رمضان ضاحكة وسألت المتصلة هو عادة بيستحم فضحك الشيخ رمضام وردت عليها السائلة قائلة: آه بس بعد الموضوع ذا لا ما بستحمش.

ورد الشيخ رمضان عبد الرزاق قائلاً هو بيصلي ازاي؟ فردت المتصلة بأن زوجها لا يصلي فقال الشيخ: النبي صلوات الله عليه قال ( الطهور شطر الايمان ) يعني بغض النظر عن الجنابة اذا لم يكن الانسان جنب دا الطهور شطر الايمان نص الايمان الطهارة الاغتسالات المسنونة دا ابو الاسود الدؤلي وهو بيجوز بنته قال لها اوصيك وصيه غاليه عليكي بالطيب وأطيب الطيب الماء.

وأضاف: هو كذا آثم إذا لم يغتسل ولم يؤدي حق الله فهو آثم ماذا بعد ترك الصلاة التي هي عماد هذا الدين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر انتي غير مسؤولة انتي بس بتوجهي الدعوة.