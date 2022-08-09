بعد فضحها أمام الملاء.. أزمة جديدة تضرب منة عرفة من طليقها محمود المهدي… لن تصدق ماذا فعل بها!!

تصدرت الفنانة منة عرفة وزوجها محمود المهدي الترند خلال الساعات الماضية علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الخلافات الجديدة بينهما.

حدثت المشاكل بسبب واقعة نادرة الحدوث بعد طلاق أي طرفين، حيث حصل محمود المهدي على حساب زوجته السابقة منة عرفة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وغير اسمها من منة عرفة لتحمل اسم المهدي.واعتبر البعض ما فعله جولة أولى في المعركة بينهما بعد الطلاق.

وتحتوى الصفحة على فيديوهات وصور لمنة عرفة وطليقها، ويتابعها 412 ألف شخص، أصبحوا متابعين لمحمود المهدي، الذي كان يتابع صفحته 1700 شخص فقط.

يُذكر أن الفنانة الشابة منة عرفة أعلنت طلاقها رسميًا من محمود المهدي يوم 29 يوليو الماضي، ويأتي خبر الطلاق بعد مرور شهرين وأسبوع على إعلان محمود المهدي اتمام زواجه من منة عرفة، يوم 21 مايو الماضي.

ووجه محمود المهدي انتقادات إلى منة عرفة وأسرتها بعد وقوع الطلاق، واتهم والدتها بالتسبب في إفساد الزيجة.

محمود المهدي يتهم منة عرفة بالخيانة وعلّق محمود المهدى طليق الفنانة منه عرفة على خبر انفصالها بشكل رسمي؛ عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام”.

وكتب محمود المهدي عبر الاستوري: “تم الطلاق خلاص للأسف كان في خيـانة وعديتها واضحك عليا في أول الجوازة وقتها علشان أحافظ على بيتي سكت وغير أمها سبب خراب البيت بسبب الفلوس عشان اللي بتصرف عليها منه وبسبب إني كنت رافض تشتغل في المجال ده”.

وأضاف: “وأمها مكانش عندها مانع تتنازل مقابل الفلوس بس كل حاجة بالدليل .. فضلت تحاول لحد ما خربت البيت وخدو فلوس مني كتير هي وأهلها واتهجموا عليا وخدوا العفش وبيعوني العربية واخواتها وكل حاجة بالدليل”.

وتابع طليق منة عرفة: «حقي عند ربنا وحسبي الله ونعم الوكيل في خراب البيوت أمها بس والله كل الفلوس اللي خدوها وكل حاجة عملتها هبينها وأنا ما طلعتش عمري اتكلمت من غير دليل أو إثبات بس للأسف وبجد علي غزلان ربنا نجاه واليومين دول هنزل الحجات للأسف أهلها بعد أما شلتهم وصرفت وعملت عملو اللي ما يتعملش معايا».

قام محمود المهدي – طليق منة عرفة – بحذف منشوره الذي تحدث فيه عن خيانة طليقته الفنانة الشابة «بحسب ما قال عبر ستوري إنستجرام»، وقام المهدي بكتابة منشور أخر بعدها.

وكتب طليق منة عرفة، في منشوره عبر ستوري حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل أم ورا خراب بيت بنتها وكل همها الماديات بس ربنا يعوضني على كل خسارة خسرتها وثقتي في ربنا كبيرة لأني ما قصرتش بالعكس كنت بحافظ».

أزمات منة عرفة ومحمود المهدي وشهدت علاقة منة عرفة وطلـيقها محمود المهدي عدة تصاعدات، حيث سبق لها الانفصال مرتين بعد عقد قرانهما، وتمهلا في اتخاذ خطوة الطلاق الرسمي، قبل حدوث الصلح أول أيام عيد الفطر الماضي، ثم الطلاق بعد أسبوعين من عيد الأضحى.

وكانت الفنانة منة عرفة قد كشفت مؤخرا أن الطلاق بينها وبين زوجه محمود مهدي لم يتم رسميا وذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج “سابع سما” من تقديم الإعلامية راغدة شلهوب.

وكانت منة عرفة احتفلت بعقد قرانها على محمود المهدي، في 30 يونيو/حزيران 2021، بعد قصة حب جمعت بينهما، فيما أعلن محمود المهدي، بعد ذلك في أقل من عام، خبر انفصاله عنها للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أما الطلاق الثاني فكان في الأول من مارس/آذار هذا العام 2022، ليعلن محمود المهدي انفصاله عن زوجته الفنانة الشابة منة عرفة، على إثر اتهامات طالت الفنان محمد نجاتي بأنه السبب وراء طلاقهما.