الداعية المصري مبروك عطية ينفعل بسبب عادة سيئة يفعلها الزوجين عند النوم: (الراجل مش هينام إلا إذا شعر بهذا.

استنكر الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، عدم نوم بعض الأزواج في حجرات زوجاتهم.

وقال مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، في مقطع فيديو له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: عايز أقول مين نام مرة في حِجر زوجته، أقول النبي كان ينام في حجر السيدة عائشة رضي الله عنها، ونحن نتعلم منه.

وأضاف مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر الشريف: ليه مبنعملش إحنا كدا، متابعا: زمان كانت الناس بتنام في حُجر بعض، ومن اللطائف في الموضوع كانوا بيسألوا بعض إيه اللي في جيبك ويهزروا.

وواصل مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر الشريف: الراجل مش هينام إلا إذا شعر أن حِجر زوجته أوسع من الدنيا له، الإنسان محتاج لحجر زوجته.

وأردف مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر الشريف: الأمر مفيهوش حاجة