بعد التشهير بها وبـ أهلها.. منة عرفة تنتقم من طليقها وتقحمه في الأزمات.. ما فعلته الفنانة بمحمود المهدي سيصدمك حتماً !؟

كان قد أعلن محمود المهدي طليق الفنانة منة عرفة، عن طرح فيلم جديد له قريبا؛ وذلك بعد أيام من تصدر اسميهما تريند مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب إعلان انفصالهما، وكشف الكثير من التفاصيل حول حياتهما الشخصية.

وكشف محمود المهدي من خلال منشور له عبر ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، عن وقف عرض فيلمه الجديد الفرصة، تزامنا مع ترويجه للفيلم قبل العرض في السينمات.

كاشفا عن لجوئه إلى مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، لحل المشكلة التي ضربته بعد أيام من إعلان طلاقه، وهجومه على طليقته، وذلك بدوره شكك الجمهور على مواقع التواصل بأن للفنانة علاقة بتوقيف فيلمه معتبرين بأنها محاولة منها للانتقام بعد اتهامه لها بالخيانة والتشهير بعائلتها، وأكد اخرون بأن لا علاقة للفنانة بذلك مطلقا، مع ان السبب الحقيقي لوقف فيلم المهدي لم يتضح بعد.

ويذكر أن فيلم محمود المهدي يحمل اسم “الفرصة” والذي يضم عددا من النجوم على حد وصفه.شششششش