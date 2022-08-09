سألوا زينة عن سبب عدم مقدرتها على الزواج مجددا ؟ فكشف كل شيء وصدمت الجميع بما فعله معها أحمد عز بكل جرأة ودون ذرة خجل!

كشفت النجمة المصرية زينة عن سبب عدم زواجها للمرة الثاني بعد أزمتها الشهيرة مع الفنان أحمد عز التي انتهت بحصولها على حكم بإثبات نسب توأمها منه.

وأوضحت أن الأمر قسمة ونصيب معلقة:" هناك جميلات أكثر مني ولم يتزوجن"، مشيرة إلى أنها تعتبر نفسها جربت حظها مرة، بحسب تعبيرها.

وتابعت: "في أجمل منِّي بكتير وما تجوزوش خالص، وأنا على الأقل جربت حظي مرة، أنا سعيدة وراضية جدًا وواخدة نصيبي 24 قيراط، وكل حاجة كويسة ما دام الصحة والستر موجودين خلاص".

وأشارت إلى أن ما حدث لها نتج عنه شيئاً جيداً وهو أطفالها، معلقة: "ممكن حصلت لي حاجة مفيهاش حظ ادتني أحسن حاجة في حياتي، فخلاص الوحش راح وفضلنا بالحلو".

وقالت: "غالبا مشاعري ماتت تجاه الرجال، ولا أفكر في موضوع الزواج ولا يشغل بالي، لم أكره

الرجال، محدش كرهني في الرجالة، إخواتي رجال وأولادي سيكونون أيضا، لكن أصبحت انظر للرجال بشكل مختلف، بعيدا عن الحب للزواج، فهناك أنواعا أخرى من الحب الأخوي والصداقة والزمالة".

وإجابة على سؤال هل ستتزوج زينة مرة أخرى؟ أجابت:" لم أعتد على الفشل، وفشل تجربتي لم يكن بإراداتي وهذا جعلني لا أريد إعادتها، أكيد في ناس محترمة وكويسة وممكن ألاقي مليون حد يحبني بس معنديش استعداد".