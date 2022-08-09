كأنها شخص اخر.. مي عمر تصدم الجميع بصورة بدون مكياج.. والجمهور: دي مش مي مين دي؟!

نشرت الفنانة مي عمر عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام صور جديدة لها بدون مكياج، وعلقت على الصورة قائلة " Sunshine state of mind ".

وخطفت مي الأنظار بملامحها الطبيعية بدون مكياج، وتفاعل متابعيها مع الصورة وأبدى الكثير منهم إعجابهم بإطلالتها، بينما أضاف البعض تعليق "معرفكنيش"، بسبب التغيير الملحوظ في ملامحها. وعلق بعضهم :"دي مش مي مين دي؟ تعبيرا عن اختلاف ملامحها".

الجدير بالذكر أن مي عمر تستعد لعرض فيلمها الجديد بضع ساعات في يوم واحد المتوقع عرضه في الفترة القادمة؟

يشارك مي عمر البطولة عدد كبير من النجوم منهم محمد الشرنوبي،مايان السيد , هشام ماجد، هنا الزاهد، أحمد السعدني، ناهد السباعي، أسماء جلال، والفيلم من تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي

وشاركت الفنانة مي عمر مؤخرا في رمضان 2022 بمسلسل رانيا وسكينة وشاركها بطولة المسلسل الفنانة روبي وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي ومحمد رضوان وغيرهم من النجوم.

تدور أحداث المسلسل حول بعدما يتم إتهام الفتاة المدللة رانيا السنهوري بقتل والدها الثري، تنقلب حياتها رأساً على عقب حيث تجد في طريقها الفتاة المكافحة سكينة والتي هي الأخرى تواجه أخطار لم تكن في الحسبان، فتتحد الفتاتين معاً لمواجهة سلسلة من المغامرات والخروج من أزمتهما.