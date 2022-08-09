مذيعة مصرية شهيرة مارست أنوثتها على الهواء مباشرة وهي لا تدري أن البث قد بدأ .. لن تتوقع من تكون والمفاجأة بشأن هويتها.!!

أثارت ممارسة المذيعة المصرية أميمة تمام أنوثتها باستخدام قلم روج على الهواء أثناء نشرة التاسعة جدلاً واسعاً.

وحسب “أخبار اليوم” المذيعة هي ابنة الدكتور تمام حسان، وكان يشغل منصب عميد كلية دار العلوم. وكانت الزوجة الثانية للسياسي والدبلوماسي الراحل الدكتور أسامة الباز، مدير مكتب الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وأنجب منه «مريم».وتعمل في التليفزيون المصري.

وتقوم بقراءة نشرة الأخبار على القناة الأولى والفضائية المصرية. وهي عضو في المجلس القومي للمرأة.



وكانت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر أصدرت بيانا رسميا، نظرا لما بدر من فريق عمل ومذيعة نشرة التاسعة المذاعة أول أمس الجمعة.



ووفقا لموقع “مصر تايمز ” قررت الهيئة تحويل الأمر للتحقيق، حيث لم يراع فريق العمل ومذيعه النشرة القواعد والمعايير المهنية لما ارتكبوه من خطأ أثناء قراءة عناوين الأخبار.



وأكدت الوطنية للإعلام على “احترافية وتميز كافه فرق عمل نشرة التاسعة وأن الخطأ وارد في العمل البشري، فقد تم وقف فريق عمل نشرة التاسعة المذاعه أمس الجمعة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات”.