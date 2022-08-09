مريم فخر الدين تفضح عبد الحليم وتكشف سره المحرج للعلن.. هذا ماكان يحدث بينهما في الكواليس.. كشف كل شيء وصدمت الجميع

على الرغم من أنه العندليب الأسمر الذي كانت تتمنى الغالبية العظمى من بنات ونساء عصره، أن تعيش معه قصة حب، إلا أن هناك نجمات عرّضنه لمواقف محرجة مثل الفنانة مريم فخر الدين.

ورغم مرور أكثر من 45 عاماً على وفاة النجم عبد الحليم حافظ، فإنّ هناك تصريحاً صادماً من النجمة مريم فخر الدين أشعلت غضب محبي العندليب، حيث أكّدت أنّها كانت تضجر من رائحة فم العندليب الكريهة وقت تصوير فيلمهما الشهير «حكاية حب».

حسناء الشاشة في زمانها، والتي أشارت في عدة لقاءات إلى أنها لم تكن تحب أن يقبّلها عبد الحليم، لأن رائحة فمه كريهة، وأنها لم تكن سعيدة على الإطلاق عندما وقفت على كورنيش النيل ليغني لها في فيلم "حكاية حب"، فقد كانت تشعر بالبرد الشديد، وتتعجل انتهاء التصوير الذي تكرر فيه المشهد أكثر من مرة.