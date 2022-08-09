قارنوا بين ثروة الفنان محمد رمضان والزعيم عادل إمام فكانت النتيجة صادمة غير متوقعة.. لن تتخيلوا من الأغنى

يتساءل الجمهور المصري عن ثروة الفنان الشاب محمد رمضان ومقارنتها بثروة الزعيم عادل إمام.

وذكر موقع CELEBRITY NET WORTH، المتخصص في تقدير ثروات المشاهير في العالم، أن ثروة الفنان عادل إمام تبلغ نحو 100 مليون دولار بما يفوق مليار ونصف جنيه مصري تقريباً.

وأكد الموقع أن هذه الثروة الصافية للفنان عادل إمام قد جمعها بعد مشوار فني طويل بدأ منذ عام 1960 وحتى الآن، لعب خلالها أكثر من 100 فيلم و10 مسرحيات والكثير من الأعمال الدرامية، حيث اشتهر في المقام الأول بالكوميديا لكنه استطاع أن يلعب بطولة العديد من الأعمال الجادة كممثل مسرحي وسينمائي.

ويعد الفنان عادل إمام من أشهر الفنانين في مصر والوطن العربي، كما عينته الأمم المتحدة سفيراً للنوايا الحسنة للمفوضية في عام 2000 وعمل من أجل قضية اللاجئين.

وفاز إمام بجوائز من مهرجان القاهرة الوطني للسينما المصرية ومهرجان دبي السينمائي الدولي ومهرجان مراكش السينمائي الدولي ومهرجان ساو باولو السينمائي الدولي.

أما ثروة الفنان محمد رمضان فيقول موقع Idolnetworth إن ثروته في العام 2022 وصلت إلى 5 ملايين دولار بينما تقول صحف مصرية إنها تتجاوز 10 ملايين دولار.

والحصر الدقيق لثروة رمضان غير ممكن، بسبب تعدد مصادر ثروته، مثل أجوره التي يتقاضاها عن البرامج الحوارية والإعلانات والحفلات أو الأفلام أو إيرادات أغانيه على منصات السوشيال ميديا.