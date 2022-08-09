نسخة طبق الأصل.. شبيهة الفنانة فيروز تشعل مواقع التواصل الإجتماعي وتصدم الجمهور.. ملامحهما تتطابق بشكل رهيب!-صور

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو لشبيهة الفنانة فيروز الامريكية والتي صدمت الجمهور بتطابق الملامح الكبير بينها وبين الفنانة، وكانت المفاجأة بأن السيدة شبيهة فيروز كانت تردد كلمات أغنية "سلملي عليه" لفيروز في الخلفية.

وذلك ما لفت النظر أكثر إلى درجة الشبه بين السيدة الأمريكية وجارة القمر، وجاء انتشار المقطع المصور بعدما نشرت شاركته شابة أمريكية لوالدتها عبر قناتها على تطبيق "تيك توك"، أثناء إعدادها أحد أطباق الحلويات العربية الشهيرة "الكنافة".

وكانت ابنة السيدة الأمريكية قد نشرت مقطع الفيديو سابقا على حسابها بتطبيق تيك توك أثناء إعداد والدتها لطبق من الكنافة.

ولم تتوقع ابنة السيدة الأمريكية، التي قيل إنها من أصول لبنانية، أن يحصد المشهد الصغير آلاف الإعجابات والمشاركات والمشاهدات، بوقت قصير عند نشره على قناتها، لكن الشبه الكبير بين أمها والسيدة فيروز كان محط إعجاب المتابعين.