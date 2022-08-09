حورية فرغلي حجت 7 مرات ولكن هذا ما فعلته مع فنان شهير أمام الكعبة.. الفنانة تعترف بكل جرأة!

أطلقت حورية فرغلي، عدة تصريحات ملفتة وجديدة وذلك في أحدث ظهور إعلامي لها على قناة "الشمس"، وتحدثت عن حياتها قبل التمثيل وفترة طفولتها، وكذلك عن علاقتها بعدد من زملائها ومنهم مصطفى شعبان ومحمد رمضان.

وكشفت حورية فرغلي عن كواليس الأزمة التي واجهتها في الموسم الدرامي الرمضاني عام 2014، بعد تجاهل وضع صورها في الشوارع، ضمن الحملة الدعائية لمسلسل "دكتور أمراض نسا".

وأوضحت حورية الطريقة التي عرض عليها هذا العمل، وأكدت أنها قام بأداء فريضة الحج مع مصطفى شعبان 7 مرات، وعرض عليها مسلسل أمراض نسا في الكعبة، فقلت يمكن تكون رسالة من ربنا، وطلبت منه ورقة عن الدور وحبيته جدا.

بعد العودة لمصر تعاقدت حورية فرغلي على العمل وسافرت مرة أخرى، وعندما عادت وجدت اسم المسلسل تغير لدكتور أمرض نسا، والأفيش في الشوارع دون صورها، وتواصلت مع الجهات المختصة لكن دون فائدة .

تصرفت حورية مع هذا الوضع بنفسها وقالت "كلمت المسؤولة بتاعتي، وطلبت منها تشوف كل أفيش لمصطفى شعبان في مصر، وتحط صورتي الناحية التانية، وتكتب حورية فرغلي رمضان 2014 من غير أي حاجة عن المسلسل، وأنا اللي دفعت من عندي، لأن قبلها في بدون ذكر أسماء وحيد حامد حط صورتي كبيرة".

تحدثت حورية عن كواليس التصوير، وأكدت أنها طوال اللوكيشن لم تتخدث مع مصطفى شعبان، وفي آخر يوم تصوير حصلت على شيك باقي الفلوس فوجدت أنه سيتم صرفة بعد فترة كبيرة، فقطعته وقالت لهم المسلسل ده لا أعتبره من أعمالي.