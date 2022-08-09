مش عاوزة تتجوزي في الوقت الحالي ليه يا بلقيس؟! الفنانة كشفت كل شيء بكلِّ صراحة وصدمت الجميع

وواجهت الفنانة بلقيس سؤالاً على حسابها بتويتر من أحد المتابعين، حول مدى استعدادها لتكرار تجربة الزواج في الوقت الحالي.

وردت بلقيس على السؤال بإجابة لاقت إعجاب الجمهور، حيث أكدت أنها تريد تكرار التجربة بالفعل ولكن ليس في الوقت الحالي، والذي يبدو أنها تركز به على أعمالها ومسيرتها الفنية بشكل أكبر، وهو الأمر الذي يتضح في نشاطها الفني الملحوظ في هذه المرحلة من حياتها.

وقالت بلقيس في إجابتها عن السؤال في تغريدة لها على تويتر: "قلبي اخضر.. حابة اكرر تجربة الزواج اكيد بس مش في الوقت الحالي ابدا يمكن بالمستقبل".

وأعجب الجمهور بإجابة بلقيس الحاسمة حول موقفها من الزواج خاصة بعدما وصفت حالتها بـ"قلبي أخضر"، وتلقت بلقيس إشادات في الفترة الأخيرة بسبب طريقة إدارتها لحياتها الخاصة وإبعادها عن الإعلام، وحديثها النادر عن حياتها الشخصية وحياتها العاطفية بسبب تركيزها على أعمالها.

وتجهز الفنانة بلقيس عدة مفاجآت غنائية لها في موسم الصيف الحالي، ونشرت اليوم فيديو لها من الاستديو ظهرت به مع فريق عمل أغنيتها الجديدة، وكشفت عن مقطع من موسيقى الأغنية.

والتي يبدو أنها أغنية شعبية وراقصة، وكشفت أيضاً عن أول كلمة في الأغنية "المزاجنجي"، وتواصل بها أعمالها باللهجة المصرية بعد أغنيتها الأخيرة "ونتدلع"، وبعدما طرحت في الأيام الأخيرة نسخة موسيقية جديدة من أغنيتها "انتهى".