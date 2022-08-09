أصبح نجماً لامعاً وانطبعت أغانيه في أذهان الناس.. لن تتوقعوا هوية الطفل الذي في الصورة!

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة للفنان المصري هاني شاكر في مرحلة الطفولة.

وعلق الكثير من المتابعين بأن ملامح شاكر لم تختلف كثيراً، حتى أنه كان يرتدي الملابس الكلاسيكية في طفولته.

يمتلك هاني شاكر مسيرة مشرفة ورائعة في عالم الفن، وحقق نجاحاً كبيراً، ففي رصيده أرشيف من الأغنيات التي طبعت في أذهان الناس، كما انه نقيب الموسيقيين السابق.

وأحيا شاكر مؤخراً حفلاً في لبنان لاقى الكثير من النجاح، وكان حاضراً في الحفل الفنان اللبناني وليد توفيق، وغنى معه أغنية، كما تواجد الفنان المصري رامي صبري.