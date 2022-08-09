تافه ومغرور ومحدث نعمة !.. الليلة التي أهانت فيها لميس الحديدي هذا الفنان ومسحت فيه الارض والجمهور: الرسالة لـ محمد رمضان .. السبب صادم وغير متوقع .!!

الإعلامية لميس الحديدي وجهت كلمات قاسية وقوية، ورسالة نارية، في وقت سابق، لإحدى الشخصيات دون ذكر اسمها بعد أزمة زوجها الإعلامي عمرو أديب، مع الفنان محمد رمضان، عبر حسابها الرسمي في تويتر.

وكتبت لميس الحديدي، "لما تكون مغرور وتافه وغبي ومحدث نعمه.. توليفه غير مسبوقة بصراحة".وبالطبع استنتج البعض أن هذه الرسالة موجهة من لميس الحديدي لمحمد رمضان بعد أزمته الأخيرة مع زوجها الإعلامي عمرو أديب.



وكان الإعلامي عمرو أديب شن هجومًا حادًا ووجه لمحمد رمضان، انتقادًا لاذعًا بسبب فيديو "رمي الفلوس" الذي أثار غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشار إلى أن "الرجل أصبح عدو نفسه"، بعد رد فعله على حكم ضده بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبو اليسر حيث ظهر وهو يلقي أموالا في حمام السباحة، وعلق أديب قائلا: "الناس مش لاقية فلوس وإنت بترميها حتى لو مزيفة.. اللي فاكرينه موسى طلع فرعون".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب في حلقة برنامجه "الحكاية" وهو يقول لرمضان: "يا محمد اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون"، في إشارة إلى اسم مسلسله الجديد "موسى" المنتظر عرضه خلال أيام في موسم رمضان 2021.ووصف الإعلامي المصري تصرف مواطنه بعد الحكم بـ"المستفز" للشعب المصري، لافتا إلى أن ما هكذا يتم التعامل مع قضية خاسرة في المحاكم المصرية.