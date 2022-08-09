بتمسح جزمته وبتغسل قدمية.. لن تصدق من هو زوج الفنانة فردوس عبد الحميد.. نجم شهير وفارس الدراما المصرية .!!

دافعت الفنانة المصرية فردوس عبد الحميد، عن زوجها المخرج المصري محمد فاضل، بعد الهجوم الذي شنه البعض عليه عقب حديثه عن قدسية الفن، مستعيناً بالقرآن الكريم بأن فيه سورة تسمي القصص، مؤكدة أن من يهاجمه لا يفهم، لأنه عندما يستعين زوجها بالقرآن فهو غير مخطئ.



وأضافت فردوس في تصريح لـ“فوشيا“ أن القرآن مليء بالقصص الدرامي، وبالتالي فإن الله أراد أن يوجه رسالة يقنع بها الناس عن طريق القصص، لذلك فإن الدراما والقصص ليست حراما، متابعة: ”ليه الفن حرام؟ أنا أقدم ليك أشياء مفيدة وليست مبتذلة وهو فن حقيقي يخاطب العقل والمجتمع فهو ليس حراما“.

وكانت الفنانة فردوس عبد الحميد تصدرت التريند مؤخراً بعد تصريحاتها عن حياتها هي وزوجها المخرج محمد فاضل، خلال حلولها ضيفة ببرنامج «الستات» مع مفيدة شيحة وسهير جودة عبر قناة «النهار».



وأثارت الفنانة الجدل من خلال تصريحها عن مسحها لحذاء زوجها وأحياناً تقوم بغسل قدميه بالماء والملح مؤكدة أنه عن طيب خاطر، وأن العلاقة بين الزوجين يجب أن تتسم بالصداقة والود والمحبة لاستمرار الزواج.

انطلقت شهرة الفنانة فردوس عبد الحميد من خلال خشبة المسرح القومي، ومثلت في أولى بطولاتها المطلقة أمام الكوميديان الراحل سمير غانم في مسلسل «ميزو»، ونالت شهرة كبيرة بتجسيدها شخصية «أم كلثوم» فى فيلم «كوكب الشرق» والذى عرض عام 1999.



تزوجت الفنانة فردوس عبد الحميد مرتين، الأولى من الفنان نبيل الحلفاوي، وأنجبت منه المخرج خالد الحلفاوي الذي بدأ مشواره الفني كمساعد مخرج فى بعض الأعمال ثم قام بإخرج أول فيلم له «زنقة ستات» بطولة حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، والثانية من المخرج محمد فاضل، والذي أنجبت منه ابنها أحمد، لافتة إلى أن علاقتها بالمخرج محمد فاضل بدأت فنيا من مسلسل «أبنائي الأعزاء شكراً».

قدمت الفنانة فردوس عبد الحميد العديد من الأعمال المشتركة بينها وبين زوجها المخرج محمد فاضل مما عرضهم للعديد من الانتقادات بسبب إسناد دور البطولة لها في أي عمل، وعلقت خلال لقائها مع الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة أنها لم تتدخل مطلقاً في عمل زوجها واختياره للفنانات في أعماله.