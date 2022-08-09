واقعة تقشعر لها الأبدان.. عشرينية حسناء ذهبت للتسوق و وضعت كاميرا مراقبة في غرفة نومها لمراقبة طفلها.. وعندما عادت أكتشفت الصدمة القاتلة الذي اوقعتها ارضاً.!!

تداولت بعض المواقع الإخبارية على التواصل الاجتماعي تفاصيل واقعة نادرة حدثت مع زوجة صينية بالغة من العمر 28 عاما،

اضطرت أن تغادر المنزل في الصباح يوم الاثنين الماضي لشراء بعض المستلزمات للمنزل، و استغلت فرصة تواجد زوجها في المنزل و استغراقه في النوم مع طفلها لقضاء متطلباتها.



بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، فإن سيدة صينية غادرت منزلها و تركت طفلها مع زوجها و شعرت ببعض القلق و هي في الخارج فقامت بالاطمئنان على الرضيع و اكتشفت الكارثة حينها .

أوضحت السيدة أنها قامت بتركيب كاميرات للمراقبة في غرفة نومها، بسبب خروجها المتكرر من المنزل، في الفترة الماضية و عدم تواجدها و عدم قدرتها على التعاقد مع شخص يقوم بالاعتناء بالرضيع فتقوم بفتح كاميرات المراقبة كل ربع ساعة عبر الهاتف للاطمئنان على الرضيع .

أشارت السيدة إلى أنها لم تلتفت في ذلك اليوم لهاتفها و أن تطمئن على رضيعها، لتأكدها أن زوجها في المنزل و سيعتني به إلا أنها تفقدت الكاميرات وجدت أن الزوج قام بخنق الطفل دون قصد أثناء نومه .

جدير بالذكر أن الزوج بالفعل كان مستغرقا في النوم" وفقا لرواية الزوجة"، و لكنه لم يلتفت أنه خنق الطفل عن طريق وضع الغطاء على رأسه فلم يتمكن من التنفس.