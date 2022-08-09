اقتربت الساعة وهذه علاماتها .. شابة سعودية منقبة حسناء تنزع ملابسها امام الكاميرا وتستعرض جمالها وثير ضجة كبيرة.. لن تصدق من تكون!

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية بسبب صفحة على انستغرام تحمل اسم رهف القحطاني.

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تظهر فيها شابة ​منقبة​ تخفي وجهها، وتنشر صور جريئة لها دون ملابس، وتستعرض بها جسدها بطريقة خادشة للحياء ومستفزة حسب رأي المتابعين.

واللافت ان عدد متابعيها تخطى الـ 80 ألف خلال فترة قصيرة، وتحصد صورها التي تخفي فيها وجهها وتخرج جسدها على الاف الاعجابات،

والتعليقات من قبل المتابعين الذين انقسموا بين مهاجمين ومنتقدين لها وهو الأغلبية تقريبا، وبين من يتغزل بها وبمفاتنها وطالبينها بالكشف عن وجهها لإظهار جمال وجهها

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وإلى الآن لم يعرف هوية الفتاة رغم الضجة التي سببتها، الا ان الكثير من رواد مواقع التواصل طالبوا بالقاء القبض عليها وسجنها.