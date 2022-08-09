جوني ديب يفضح آمبر هيرد وينشر غسيلها الوسخ للعلن.. طلقها لهذا السبب المقرف

كشفت الصحف العالمية، تفاصيل صادمة عاشها نجما هوليوود جوني ديب وآمبر هيرد قبل إعلان انفصالها، رغم محاولات الثنائي في التستر عليها والاحتفاظ بتفاصيلها المقززة بعيدا عن ألسنة الصحافة والإعلام.

ووفقا للتقارير العالمية قرر جوني ديب صاحب 58 عاما، الانفصال الرسمي عن آمبر، بعد قضائها حاجتها في فراشهما بررته آمبر أن سببه الكلب، إلا أن الأمر لم يمر مرور الكرام على النجم العالمي الذي تأكد فيما بعد أن زوجته الشقراء تعمدت بمساعدة أصدقائها تلطيخ السرير لاستفزازه.

وصرح ديب قائلا: "في صباح اليوم التالي بعد حفل عيد ميلادها، وجدت أن آمبر قضت حاجتها على فراشنا. وفي يوم الـ12 من شهر أيار 2016، اعترفت آمبر لمدير عقاراتنا كيفين ميرفي، أن الأمر كان مزحة غير مؤذية، وبذلك فقد اعترفت بالفعل بأنها المسؤولة، في حين ألقت اللوم سابقا على الكلب".

ومنذ بداية زواجهما في 2012، واجهت علاقة الثنائي خلافات كثيرة أضرت بالطرفين نفسيا وجسديا لتوصف بالطلاق الأغرب في تاريخ هوليوود، بدأت بتعرض جوني ديب للضرب المبرح بعد نوبة غضب عارمة من آمبر عقب تأخره عن عيد ميلادها الثلاثين.

وبالمثل أكدت آمبر هيرد تعرضها للتهديد بالقتل والاعتداء لما يزيد على مرة على الأقل بين عامي 2013 و2016، خاصة بعد تناول ديب للكحول والمخدرات وأصبح سريع الغضب.

كما أشارت آمبر إلى تعرضها للركل والضرب المبرح والخنق مرات عدة لغيرة جوني ديب الشديدة من مشاهدها الجريئة. وبالمثل اتهم ديب زوجته السابقة بمهاجمته ورشقه بزجاجة كبيرة خلال شجار نشب بينهما تسبب في قطع إصبعه.

وأعلن جوني ديب وآمبر هيرد خطوبتهما في عام 2012، بعد أن جمعتهما الصدفة في أثناء تصوير فيلم "The Rum Diary" في عام 2011 ليتزوج بعدها الثنائي في جزيرة "Little Halls Pond Cay" التي يملكها ديب في باهاماس، واشتراها عام 2004 بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي، قبل أن يعلنا انفصالهما الرسمي في 2017.

وسبق لجوني ديب الزواج بالممثلة لوري أن اليس في عام 1983 لتنتهي الزيجة سريعا بعد أقل من عامين.