ظهور مفزع وكارثي للفنانة ميسرة.. نتائج عمليات التجميل الفاشلة أفزعت ياسمين عزّ ..امسك أعصابك وشاهد

كشفت الفنانة عن العديد من أسرارها الشخصية والفنية وتحدثت عن معاناتها مع عمليات التجميل الفاشلة إذ صدمت بشكلها الأخير مضيفتها في اللقاء.

جاء ذلك حلّت الفنانة ميسرة ضيفةً على برنامج "كلام الناس" الذي تقدّمه الإعلامية ياسمين عز على قناة "MBC مصر".

وقالت ميسرة إن قصة دخولها في عمليات تجميل فاشلة بدأت بالصدفة بعد انتهائها من تصوير دورها في مسلسل "عباس الأبيض".

وأكدت أنها فقدت وقتها جزءاً من وزنها، وشعرت أن وجهها أصبح نحيفاً، فأجرت عملية حقن دهون فاشلة، موضحةً: "حصل تلوث وكان لازم يخرج بره الجسم، ودي أول حادثة".

وأضافت: "سافرت فرنسا، وكان الدكتور عايز يشوفني بعد شهرين، بس ظروفي المادية كانت لا تسمح إني أرجع تاني، فكلّمت الملحق الطبي في فرنسا، ورشح لي دكتور عالمي هنا، الناس بتيجي له من أوروبا".

وتابعت حديثها قائلةً: "رحت كملت اللي دكتور فرنسا كان عايز يعمله، لأن من كتر الضرر كان لازم يعملها على مرحلتين، وعملتها وخلاص".

وأكدت ميسرة أنها لم تجر أي عمليات تجميل بهدف أن تحسن من شكلها، بالقول: "مكنتش عايزة أحسّن، لأ"، وأشارت إلى أنها أعلنت بنفسها خضوعها لعمليات التجميل موضحة: "محدش كان ممكن يعرف لولا إني رفعت قضايا، مش عشاني، عشان محدش تاني يتضر".

وطالبت ميسرة أن يخبر أطباء التجميل مرضاهم بنقص خبرتهم في تجميل بعض المناطق، بالقول: "هتلاقي في التخصصات، ده دكتور أنف، ده دكتور عيون، يعني الدكتور اللي رحت له يصلح مناخيري، تخصص مناخير بس".

وطالبت ميسرة أن يخبر أطباء التجميل مرضاهم بنقص خبرتهم في تجميل بعض المناطق، بالقول: "هتلاقي في التخصصات، ده دكتور أنف، ده دكتور عيون، يعني الدكتور اللي رحت له يصلح مناخيري، تخصص مناخير بس".

وأشادت بخبرة الطبيب الذي شوّه أنفها قائلةً: "باباه كان أكبر دكتور وهو شهاداته مالية الدنيا، ممكن يكون مش شاطر في الأنف، بس هو خطأه كان فادح"، مؤكدة أنها لم تتابع مجريات القضية.