بفستانٍ من ألماس وزفاف أسطوري.. الإعلامية لجين عمران تشعل مواقع التواصل بزواجها فـي المغرب.!! (تفاصيل الحقيقة كاملة)

أثارت الإعلامية السعودية لجين عمران الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار اخبار عن زواجها في المغرب من شخص خارج الوسط الفني.



وتداول رواد مواقع التواصل صورا للإعلامية بإطلالاتها الأخيرة في المغرب وهي ترتدي فستاناً أبيض وتاج عروس مزين بفصوص من ألماس وكأنها عروس.

وفي حقيقة الأمر الإعلامية السعودية لم تتزوج في المغرب لكنها شاركت في طقوس حفل الزفاف وبدت وكأنها العروس.



وظهرت لجين عمران وهي ترتدي فستاناً أبيض في إطلالة أشبه بإطلالات العروس على الطريقة التقليدية بالمغرب أثناء تواجدها بمدينة طنجة.



ونشرت الصفحات المهتمة بأخبار الفن والفنانين، مقطع فيديو للإعلامية السعودية وهي جالسة داخل صحن كبير وخلفها أربعة رجال يرتدون قفاطين حمراء طويلة بملابس بيضاء، وحملوا الصحن ولجين داخله تتراقص بيديها بهدوء، وهي ترتدي تاجاً أبيض.