طليقة فائق حسن تفجر ضجة واسعة وتكشف تفاصيل صادمة بعد هجومها على أصالة.. المفاجأة ماقالته عن ماجد المهندس!

فجرت عارضة الأزياء، مارتا حامد، طليقة الشاعر الغنائي فائق حسن، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت عن تفاصيل جديدة حول خلافها مع طليقها واتهامها للفنانة السورية أصالة نصري بالاستيلاء على منزلها.

وكشفت مارتا حامد، عن تفاصيل جديدة اتهمت من خلالها الفنان ماجد المهندس وفايز السعيد بالتخلي عنها في محنتها بعد محاولات فائق حسن تفريق أبنائها عن بعضهم البعض.وقالت مارتا حامد أن طليقها فائق حسن يحاول انتزاع حضانة أبنائها منها وأخذهم للعيش معه برفقة زوجته أصالة نصري، مشيرة إلى أنها لم تسكت على هذه الممارسات.

وأوضحت في عدد من التدوينات التي نشرتها عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام أن أبنائها خط أحمر لن تفرط فيهم.

وأكدت أن طليقها لديه خطة للحصول على الأبناء قائلة: "للي ما يعرف عن التفاصيل.. فائق حسن يريد ياخذ خالد وماجد أولادي يعيشون وياه ويترك بنتي نورة وياي.. يعني يفرقهم عن بعض".

وتابعت: "غرفة خالد ابني الخاصة كانت راح تصير غرفة ملابس، ما عرف شعور خالد لو يرجع ويلقاها غرفة ملابس، شنو راح يحس وين حقوق الطفل، يلي تحكون عن حقوق الأطفال، راح أضل أحكي".

ووجهت مارتا حامد مناشدة إلى أصدقائها لمساندتها والكشف عن الحقائق على الملا قائلة: "وكل صديق يكون صديق ويعرفني.. يطلع يحكي الحقيقة".مارتا حامد تتهم ماجد المهندس بالتخلي عنها وناشدت مارتا حامد، الفنان العراقي ماجد المهندس والفنان السعودي فايز السعيد بالوقوف إلى جانبها ودعمها في وجه ما يفعله معها فائق حسن، قبل أن تتهم بالتخلي عنها لصالح الأخير.

وقالت طليقة فائق حسن: "ليش فايز السعيد ما يدخل لأني المفروض أنا بنتهم"، وتابعت:" وين الشعب السعودي والعراقي والعربي؟.. ليه ما يسأل ماجد المهندس يدخل؟"، واسترسلت موضحة:" ممكن يسمعون منه أحسن ماجد المهندس اللي المفروض هو أخوي وسندي".

طليقة فائق حسن تتهمه بالتعدي على منزلها وكانت طليقة فائق حسن ظهرت قبل أسابيع وهي تستعرض لإيلي بوسيل مقتنيات منزلها، قائلة إن هناك تعد حدث من طليقها فائق حسن وزوجته الفنانة السورية أصالة، وأنهما قاما بسرقة محتويات المنزل كافة خلال عدم تواجدهما به

.

وأوضحت طليقة الشاعر الشهير أن فائق حسن وزوجته أصالة نصري قاما بأخذ أغراضها والأشياء الشخصية من المنزل، بشهود الجيران والعاملة وذلك بمجرد وصولها من أمريكا، وأنها ستستدعي الشرطة لإثبات الواقعة، إلا أنها كشفت بعد أيام أنها تمكنت بالفعل من استعادة كافة الأشياء