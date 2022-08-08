شن رواد مواقع التواصل هجوم كبير على عمرو وهبة بسبب دلال عبد العزيز: قليل أصل!! ماذا حدث؟!

شن رواد مواقع التواصل هجوماً كبيراً على الفنان عمرو وهبة بعد تجاهله للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وابنتها دنيا أثناء تهنئته لفريق عمل فيلم تسليم أهالي.

ونشر عمرو وهبة برومو الفيلم عبر حسابه على “إنستجرام” وعلق كاتبا: “الفيلم ده انا بحبه ومتحمس له جداً ومستنيه من زمان ومبسوط إني مشارك فيه بجزء بسيط .

وأعتقد إنه مش بس هيبقى من أهم أفلام السنة لكن أعتقد كمان انه هيبقى من اهم الافلام الكوميدى اللي هتعيش واللي ممكن تفتحها وتتفرج عليها أي وقت”.

تابع عمرو وهبة : “ألف مبروك لهشام جمال صديقي المنتج الفنان الشاطر ولشريف نجيب المؤلف الجامد جداً جداً وللمخرج الأستاذ خالد الحلفاوي اللي ما شاء الله كل أعماله ناجحة ومحبوبة وألف مبروك لكل كاست وكرو الفيلم.. ادخلو الفيلم وهتتبسطو على مسئوليتي.

وفسر البعض هذا التصرف أن عمرو وهبة قد أخذ صف منتج العمل هشام جمال بعد خلافه مع دنيا سمير غانم ؛ حيث قام وهبة بإلغاء متابعة دنيا سمير غانم .

وجاءت التعليقات": ليه كدة قلة الاصل .. فين اسم دلال عبد العزيز ".. وجاء تعليق اخر مفيش شكر لدنيا سمير غانم ودلال .. على فكرة هما الاساس اصلا الناس هتدخل علشانهم مش عشانكوا وكمان هما اللي شهروكوا .. أيه الاسلوب ده؟».

وتدور أحداث فيلم "تسليم أهالي" الذي طرح قبل أيام في إطار من كوميدي، حيث يحكي الفيلم قصة حياة زوجين غير مستقرة، ولكن سرعان ما تنقلب حياة الزوجين رأسًا على عقب، حيث تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان، وبعد ذلك يضطر الهروب من زوجته السابقة.

يذكر أن فيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي من تاليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.