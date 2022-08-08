ظهور مفزع ومخيف للفنانة الكبيره فيروز في عمر 87 تساقط شعرها وظهرت بنحافة مفرطة.. لن تتخيل كيف غدر بها الزمن وغير شكلها تمامآ.!! (صورة)

نشرت المخرجة ربما الرحباني صورة لوالدتها فيروز بعمر الـ 87، لاقت الصورة صدى واسع بعد عامين من الابتعاد عن وسائل الاعلام.



وعلقت ريما الرحباني، على الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية: "شي زهرة حمرا وبس!وانهالت التعليقات على الصورة، خصوصاً وان الفنانة ظهرت بشعر خفيف جدا نتيجة التساقط وكبر السن، لاحظ المتابعون أيضا أنها فقدت الكثير من وزنها، وقد علق المتابعون أنها أصبحت جلد على عظم حد وصفهم.



وحرص البعض من الجمهور بالتغزل بهما، والدعاء لجارة القمر فيروز، التي تعد أحد أهم المطربات ممن مررن بتاريخ الغناء العربي، واستطعن ترك بصمة كبيرة بفضل أغانيها خلال مشوار حافل بالإنجازات الكبيرة التي حققت لها جماهيرية واسعة بالعالم العربي.

وكانت كانت ريما أعلنت عن تجهيزها لمفاجأة كبرى في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت بيروت، أي الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة.

ولم تكن حياة الفنانة فيروز يوماً مشرّعة أمام أعين الفضوليين، إلا أن مشاكلها مع زوجها الراحل عاصي الرحباني لم تكن سرية، يومها غادرت الفنانة منزلها ورحلت ولم تعد إلا عندما تعرض عاصي لوعكة صحية، فلازمته إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.



وقد تحدث ابن فيروز وعاصي الفنان زياد الرحباني عن الظروف الصعبة التي عاشها بسبب مشاكل والديه، حتى أن أول أغانيه لوالدته كانت من وحي تلك المرحلة الصعبة «زعلي طوّل».

ومن الجدير بالذكر أن أخر ظهور للمطربة الكبيرة فيروز، التي تبلغ من العمر 87عاماُ، كان خلال استقبالها الرئيس الفرنسي ماكرون في قصرها.