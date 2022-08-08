تحوًل من فنان شهير إلى مفلس لا يجد قيمة طعام أطفاله.. مأساة بطل مسلسل رأفت الهجان الذي اعتزل قهراً بعد أن خذله الوسط الفني!

صدم بطل مسلسل رأفت الهجان الجمهور باعلانه اعتزال العمل الفني بعد سنوات طويلة بسبب تعرضه للخذلان من الوسط الفني.



وصدمت كلمات الفنان شريف إدريس مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الممثل المصري عن غضبه الشديد من الوسط الفني، مؤكداً أن العمل به أصبح صعباً للغاية ويحتاج للكثير من المعارف والعلاقات الخاصة، مشيراً إلى أن الأمر وصل من قبل مساعدي الإنتاج إلى طلب المال منه بشكل صريح لعرض أدوار عليه.

وقال شريف إدريس، في منشور على فيسبوك، أنه لا يستطيع حالياً الإنفاق على عائلته وأولاده، ويراوده الكثير من الأحلام السيئة بسبب ما يمر به من سوء حال.



شريف إدريس: طالما الشغل بالشحاتة بلاش أحسن

وأردف: هحكيلكم موقف حصل معايا من اسبوع..اتصل بيا حد قالي عايزين حضرتك بكره عندك تصوير في مسلسل كذا بس هتدفع عشره في الميه للكاستينج دايريكتور..كان هيجيلي جلطه بعد ماقفلت المكالمه ووافقت علشان انا محتاج اشتغل ومحتاج فلوس..وماقدرتش استوعب الفكره بصراحه اني بعد العمر ده مضطر ادفع علشان اشتغل فاتصلت واعتذرت…وده الحال حاليا ان الامور بقت في ايد كاستينج دايريكتور..وده موقف من مواقف كتير مريت بيها لو حكيتها محتاجه كتاب مش بوست عالفيس فطالما الشغل بقي لازم يتدفعله..وطالما الشغل بقي بالشحاته..يبقي بلاش احسن.

وتابع: همسح ابلكيشن فيسبوك من تليفوني لاني هنزل ابيع تليفوني اصلا..فانا هاكون متاح اونلاين لحد بالليل..لو حد عنده فرصة شغل وسفر ليا ومش معاه رقمي ياريت يجيبه من اي حد وملحوظه:انا مش محتاج طبطبه من حد انا محتاج فرصة سفر وشغل تخليني اعيش ولادي حياه كريمه وبس شكرا ليكم محبتي للجميع هاين عليا اقوم ارمي نفسي من البلكونه بعد ماوصلت اني اكتب البوست ده.



وأنهى شريف كلماته بأنه لن يعود للعمل الفني مجدداً بعد منشوره، حتى إن عرضت عليه أدوار بطولة، وطلب من متابعيه البحث معه عن فرصة سفر وعمل خارج مصر لكي يأمن حياة عائلته.



المثير للجدل في منشور شريف إدريس هو أنه لم يبتعد عن الفن منذ زمن بعيد، بل شارك في عملين خلال عام 2021، الأول هو مسلسل "قصر النيل"، وشارك فيه بدور "سيف الدين" والد "كاميليا" و"منير"، وقدم دورهما كل من دينا الشربيني وعمر السعيد، ويُقتل في ظروف غريبة خلال الأحداث ويترك ابنته وهي طفلة صغيرة، ويعتبر حادث قتله محركاً لمعظم أحداث العمل.

أما العمل الثاني، فهو فيلم "النهارده يوم جميل"، وهو أول فيلم سينمائي مصري يناقش أزمة الاغتصاب الزوجي، وسيناريو الفيلم مأخوذ من المجموعة القصصية "سوق العرسان" للكاتب علاء سليمان، وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة بين الرجل والمرأة.



ولد شريف إدريس في محافظة الأقصر، في الثامن من يونيو عام 1982، بدأ العمل بالتمثيل وهو طفل، إذ كانت الصدفة سبباً في دخول مجال التمثيل عندما اصطحبه والده إلى بلاتوه تصوير مسلسل "النهر لا يحترق" للمخرج إبراهيم الشقنقيري.



فكانت بداية ظهوره في منتصف الثمانينات حيث شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، ومن أعماله السينمائية: "الاتحاد النسائي"، و"أسعد الله مساءك"، و"المفسدون"، و"كل هذا الحب"، ومن أعماله التلفزيونية: "رأفت الهجان"، و"على باب الوزير"، و"عفاريت السيالة"، و"الهروب"، و"أرابيسك".

ولدى شريف شقيق وشقيقتان، وترتيبه الثاني بينهم، تزوج من خارج الوسط الفني، وله من زوجته 3 أبناء لايزالون صغاراً، وهم: حبيبة، وعُمر، وجواد.