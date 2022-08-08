آيتن عامر تحرق قلب طليقها عز العرب بمنشورها الاخير.. ما فعلته الفنانة صدم الجميع.. تفاصيل مثيرة

صدمت الفنانة آيتن عامر الجمهور بنشرها على صفحتها بـ "انستجرام"، مقطع فيديو لها وهى تغني: "أنا مش فارق معايا بالنسبالكم دي نهاية بالنسبالي بداية".

حيث تجاهلت الفنانة أيتن أخبار طلاقها لتتواجد مع جمهورها بشكل مستمر عبر حسابها بـ "انستجرام" وتروج لأغنيتها توتا فروتا.

واعتبر المتابعون ان هذا المقطع رسالة مبطنة لأغاضه طليقها عز العرب الذي لا زال لم يغير حالته الاجتماعية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر عز العرب ؛ طليق الفنانة ايتن عامر في أحدث ظهور له أثناء تصوير أحد الافلام في تركيا .