يخلق من الشبه أربعين.. شاهد شبيهة دلال عبدالعزيز تفاجئ الجمهور في أول ظهور ورد فعل صادم من دنيا وإيمي سمير غانم!

حظيت صورة شبيهة الممثلة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز بتفاعل كبير بين الجمهور، معلقين عليها بالمثل القائل: ”يخلق من الشبه أربعين“.

ووثقت الإعلامية الكويتية مي العيدان الصورة لسيدة خمسينية شبيهة لدلال عبد العزيز، عبر صفحتها على ”إنستغرام“، وكتبت عليها: ”يخلق من الشبه أربعين كأنهم توأم… الله يرحم دلال عبد العزيز لا تبخلوا عليها بالدعاء فالدعاء رزق الميت“.

لكن فريق آخر من المتابعين أكدوا بأنه لا يوجد أي تشابه بين المرأة والممثلة المصرية، مستغربين من تداول الصورة على نطاق واسع عبر الصفحات المهتمة بالمشاهير على مواقع التواصل، تحت عنوان شبيهة دلال عبد العزيز.

وقالت إحدى المتابعات: ”ماكو شبهه بينهم ولا شي ما أدري ليش أكثر من حساب منزل هالشي ؟ لو قالو بنتها دنيا قلنا اي شبهه قوي جدا بينهم مو هاذي … عموما الله يرحم دلال عبدالعزيز ويرحم زوجها سمير غانم“.

وأيدتها فتاة أخرى بالقول: ”اختلاف قوي بينهم لا في شبه وله ابتسامه، معقولة كلكم ما تشوفون؟“.

وسخرت متابعة: ”يخلق من الشبه أربعين؟؟ حاولت أشوف الشبه ما لقيت شي ولا حتى الحجاب“.

وخالفتهن إحدى المتابعات بالرأي وقالت: ”سبحان الله شبهها أوى يا حبيبتي الله يرحمك يا دلال ويسكنك فسيح جناته البقاء لله“.

وتجاهلت كل من دنيا وإيمي سمير غانم الضجة المثارة حول شبيهة والدتهما الراحلة دلال عبد العزيز ولم تعلقان على الموضوع.

يذكر أن الفنانة المصرية دلال عبد العزيز توفيت في السابع من شهر أغسطس/آب 2021، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد ثلاثة أشهر من رحيل زوجها الفنان سمير غانم.