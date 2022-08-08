مين هو الممثل اللي تتمني تتزوجي رجل مثله؟.. شيرين عبد الوهاب تجيب بدون تردد.. لن تصدقوا من هو.!!

تحدثت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال لقائها مع الإعلامية صفاء أبو السعود قبل سنوات، مع الفنان أحمد رمزي عن مواصفات فتى أحلامها.



وخلال الحلقة عبرت شيرين عن إعجابها الشديد بالفنان أحمد رمزي وأهدت له أغنية "يا حلاوتك يا جمالك".

وكشفت شيرين عن مواصفات فتى أحلامها خلال الحلقة وقالت إنها تتمنى رجلا مثل أحمد رمزي لأنه مثال للشباب الدائم ولأنها تحب ملامحه ليرد أحمد رمزي "ربنا يخليها ويطول في عمرها.. غلبانة خالص".



وسبق وأثارت شيرين عبد الوهاب، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت حقيقة علاقتها بـ طليقها الفنان حسام حبيب، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة"،

مشيرة إلى أنها كانت تحاول تحسين صورة زوجها السابق أمام الجمهور ولكنها كذبت عليهم على الرغم من أنه سرقها وكان يهينها بشكل مستمر.