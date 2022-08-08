مفاجأة غير متوقعة.. فيديو نادر يكشف ما كان يفعله سمير غانم ودلال عبد العزيز يوم الجمعة.

أنتشرت فيديوهات نادرة من لقاءات قديمة للفنان الرحال سمير غانم ودلال عبدالعزيز، أجرياها في بداية زواجهما ومع ابنتيهما "دنيا" و"إيمي" في طفولتهما.

وفي هذا الفيديو من لقاء مع برنامج "يا تليفزيون يا" من تقديم رمسيس، نتعرف كيف يمضي سمير غانم ودلال عبد العزيز يوم العطلة الجمعة.

وتحدث في الفيديو سمير غانم ودلال عبد العزيز قائلين إنهما يوم الجمعة يمضيانه في الخارج، هربا من ضغوطات العمل على عكس أغلب الناس يحبون قضاء هذا اليوم في المنزل.

وظهرت دنيا سمير غانم طفله صغيرة وتحدثت لتقول اسم والدتها ووالدها وأنها تحبهما بقدر حبها للبحر بينهما تحب جدتها بقدر حبها للترعة

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وتوفيت دلال عبد العزيز في أغسطس 2021، عن عمر يناهز 61 عاما بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا "كوفيد-19".

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