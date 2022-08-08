هذا الطفل في الصورة ترجمت أغانيه لعده لغات وحصل على المرتبه الأولى للفنان الأكثر استماعا حول العالم.. فنان مصري شهير.. خمن من يكون؟

أول فنان عربي يحصل على لوحة إعلانية ضخمة في نيويورك، حيث عرض تطبيق سبوتيفاي صورته على لوحة إعلانات سبوتيفاي في ساحة ميدان التايمز في مدینة نیویورك، والتي تُعّد إحدى المعالم السیاحیة الشهیرة في المدينة.

وهو مغني، وملحن، وممثل مصري، وُعد واحدًا من أشهر المغنيين في الوطن العربي، حيث حققت ألبوماته مبيعات هائلة، انه الفنان عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب والمعروف باسمه الفني عمرو دياب، ولقبه الهضبة.

تميز عمرو دياب بإدخاله آلات جديدة في موسيقاه، وابتكار أنواع مختلفة من الأغاني عبر تاريخه.

وتُرجمت العديد من أغانيه إلى عدة لغات أهمها: اللغة الإنجليزية، واللغة الروسية، واللغة الكرواتية، واللغة البلغارية، واللغة التركية، واللغة الألبانية، واللغة الهندية، واللغة اليونانية، واللغة الفرنسية.

كما حصل عمرو دياب على جوائز عديدة خلال مشواره الفني، ومنها جوائز الموسيقى العالمية 7 مرات عن أعلى مبيعات في الشرق الأوسط في الأعوام: 1998، و2002، و2007، و2014.

ويتجاوز العمر الفني لعمرو دياب 37عامًا منذ انطلاق أول ألبوم له يا طريق عام 1983، وحتى ألبوم سهران عام 2020. يُعد عمرو دياب هو أول مغني عربي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث قامت المجموعة بتسجيل الفنان عمرو دياب كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط.

في عام 2019 حقق عمرو دياب المرتبة الأولى لأكثر الفنانين العرب استماعًا حول العالم، وذلك عبر تطبيق الموسيقى "أنغامي"، حيث وصل عدد المستمعين إلى 147 مليون و500 ألف مستمع.

كما أن عمرو دياب يُعد قام عمرو دياب بحملات إعلانية للعديد من الشركات العالمية كشركة بيبسي، وفودافون، وأورنج مصر "موبينيل سابقًا".