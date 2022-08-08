خدعنا جميعاً.. القيصر كاظم الساهر يعيش برجل صناعية.. فيديو صادم يشعل مواقع التواصل ويقلق جمهوره ومحبية

اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول عدد من الصفحات فيديو للفنان العراقي كاظم الساهر يظهره هو يتحرك بشكل آثار اعتقاد الجمهور بأن القيصر برجل صناعية.

وتداول رواد التواصل الفيديو وسط قلق شديد، إذ باتوا يتساءلون حول مدى صحة تلك المعلومات، لا سيّما أن الفنان كاظم الساهر التزم الصمت، ولم يعقب على الأمر.

من ناحية أخرى، عاد الساهر لإحياء حفلاته في مصر بعد غياب اقترب من الـ13 عاماً، وشهد حضور المئات من محبيه.

وكانت أسعار حفل المطرب القدير، ما بين 1000 و5000 و8000 جنيه مصري، ما أثار غضب عدد كبير من المصريين الذين اشتكوا من عدم قدرتهم على الاستمتاع بنجمهم المفضل.

وسيواجه جمهور الفنان كاظم الشاعر الأمر نفسه، خلال حفله الجديد في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، المقرر يوم الثلثاء المقبل، بعدما تم الإعلان عن فئات التذاكر التي جاءت كما يلي: (الفئة الأولى مبلغ 5010 جنيهات)، (الفئة الثانية مبلغ 4260 جنيهاً)، (الفئة الثالثة مبلغ 3510 جنيهات)، (الفئة الرابعة مبلغ 2760 جنيهاً).