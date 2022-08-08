هذه الفنانة عرفها الجميع في سن كبير ولم يشاهدوها عندما كانت شابة.. لن تصدقوا أن هذه فوزية عبد العليم في صباها: آية في الجمال.!!

عرفت هذه الفنانة بأم جاد في فيلم صاحب صاحبه لمحمد هنيدي، وعرفها الجميع في أدوار ليست رئيسية وكانت في سن كبير منذ ظهورها، ولم يعرف الجمهور شكلها عندما كانت شابة.



وقد نشرت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير صورة الفنانة فوزية عبدالعليم في صباها، وتم تداول هذه الصورة على نطاق واسع حيث تفاجأ الجمهور بشكل الفنانة الذي تعودو على ظهورها وهي مرأة مسنة،

وأبدا الجمهور إعجابهم بها واكدوا أنها كنت اية في الجمال، حيث كانت تمتلك ملامح جميلة جداً ورقيقة وكان لديها شعر ناعم ومسترسل.

الجدير بالذكرأن الفنانة فوزية عبد العليم ولدت في قرية سنتريس بمحافظة المنوفية، عام 1939م، وشاركت في 12 عمل فني فقط، وتوفيت في يوليو عام 2019عن عمر يناهز 80 عام.