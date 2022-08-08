زمن خائن ... طليق منة عرفة يثير جدلاً واسعاً بمنشور له عقب الانفصال.. ما قاله أكد هذا الامر!!

كتب محمود المهدي - طليق منة عرفة - منشورا له عبر ستوري حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، بعد أيام من إعلان طلاقه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب طليق منة عرفة، في منشور على انستجرام: «احنا في زمن خائن يحدثك عن الوفاء، ولص يشرح لك معاني الشرف، وظالم يهددك بالدعاء».

وكان قد أعلن محمود المهدي، طليق الفنانة منة عرفة، عن طرح فيلم جديد له قريبا؛ وذلك بعد أيام من تصدر اسميهما تريند مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب إعلان انفصالهما، وكشف الكثير من التفاصيل حول حياتهما الشخصية.

وكشف محمود المهدي عن اسم فيلمه الجديد، وهو: “الفرصة” والذي يضم عددا من النجوم- على حد وصفه-.

كتب محمود المهدي - طليق منة عرفة - منشورا له عبر ستوري حسابه بتطبيق انستجرام، تحدث فيه عن كواليس الطلاق الذي حدث رسميا خلال الفترة الأخيرة، وأعلنت عنه منة قبل ساعات.وكتب طليق منة عرفة، في منشور عبر ستوري انستجرام: «تم الطلاق خلاص وغير أمها سبب خراب البيت بسبب الفلوس عشان هي اللي كانت بتصرف عليها منه.

وبسبب اني كنت رافضها تشتغل في المجال ده وأمها مكانش عندها مانع تتنازل مقابل الفلوس بس كل حاجة بالدليل .. فضلت تحاول لحد ما خربت البيت وخدو فلوس مني كتير هي وأهلها واتهجموا عليا وخدوا العفش وبيعوني العربية وأخواتها وكل حاجة بالدليل».