عندما سألوا قطة السينما زبيدة ثروت عن الفنانة المناسبة لتجسيد سيرتها الفنية فاختارت هذه الممثلة بدون تردد.. خمنوا من تكون؟

ذكرت الفنانة زبيدة ثروت عندما تم سؤالها عن هوية الفنانة التي تصلح ان تمثل حياتها في عمل فني سواء فيلم أو مسلسل، بأن الفنانة مي عزالدين هي أكثر ممثلة تقدر أن تؤدي دورها وقيل حينها بأنهم سوف يبحثون عن سيناريو جيد لكتابة قصة حياة الفنانة.

وقد فاجأت الفنانة مي عز الدين الجمهور بصلة القرابة التي تجمع بينها وبين النجمة زبيدة ثروت، وذلك اثناء استضافتها في برنامج انا والعسل.واعترفت الفنانة مي عز الدين انها حفيدة الفنانة زبيدة ثروت ولكنها لم تذكر ذلك في بداية اعمالها لكى تشتهر بأعمالها وفنها فقط.

كما أن الفنانة زبيدة ثروت من العائلة المالكة لكنها أخفت ذلك السر خوفا على حياتها بعد الثورة، وزبيدة ثروت هي قطة السينما المصرية التي عشقها جماهير عريضة واشتهرت منذ ان مثلت مع العندليب عبد الحليم حافظ واشتهر بعد ذلك وعشقها الجمهور ومن ثم مثلت العديد والعديد من الادوار.

فكانت بداية ظهوره في منتصف الثمانينات حيث شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، ومن أعماله السينمائية: "الاتحاد النسائي"، و"أسعد الله مساءك"، و"المفسدون"، و"كل هذا الحب"، ومن أعماله التلفزيونية: "رأفت الهجان"، و"على باب الوزير"، و"عفاريت السيالة"، و"الهروب"، و"أرابيسك".

ولدى شريف شقيق وشقيقتان، وترتيبه الثاني بينهم، تزوج من خارج الوسط الفني، وله من زوجته 3 أبناء لايزالون صغاراً، وهم: حبيبة، وعُمر، وجواد.