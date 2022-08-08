بجمال رباني ساحر لن يتكرر ابدا.. شاهد والدة مي عز الدين تخطف الأنظار بجمالها في ظهور نادر لها والجمهور: أجمل من ابنتها بمليون مرة !!-صور

أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صور والدة الفنانة مي عز الدين، والتي انهالت عليها التعليقات ونالت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد شبه الجمهور الفنانة بوالدتها كما علق اخرون بأن والدتها أجمل منها بكثير.

ووالدة مي عز الدين، تعتبر هي مديرة أعمالها ومستشارتها الأولى حيث تحرص على مشاركتها رأيها حول أعمالها الجديدة.ووالدة مي عز الدين مسيحية الديانة

، وكانت تضربها على الصلاة والصوم حتى تلتزم بتعاليم الدين الإسلامي وقواعده، لأنها مؤمنة بأن على كل إنسان أن يعيش كما وُلد، وأن يعبد الله كما خلقه.

وكان لوالدتها الفضل في تقديمها شخصية نانسي، في مسلسل “آدم”، مع الفنان تامر حسني، حيث أعانتها على فهم شخصية فتاة مسيحية.

كما قدمت مي العديد من الأعمال الدرامية الناجحة ومنها “لقاء على الهواء، بنت بنوت، قضية صفية، آدم، الشك، وسيلة، دلع بنات، حالة عشق”.

الجدير بالذكر أن اسم مي الحقيقي هو ماهيتاب حسين عز الدين، وقد ولدت في أبو ظبي بالإمارات، ثم عادت مع والدتها إلى الإسكندرية وهي لا تزال في الرابعة من عمرها، و حصلت على بكالوريوس من قسم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية.